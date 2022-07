Construyó un merendero para ayudar a los nenes que jugaban frente a su casa

María espera los chicos en el merendero con algo caliente para tomar, los lunes, miércoles y sábados. Los viernes, en el lugar hay actividades para las mamás y los sábados entregan comida a los vecinos que lo necesitan. Después de las vacaciones de inverno retomarán con las clases de apoyo escolar.

La mujer de 52 años, madre de cinco hijos y abuela de siete nietos, repasa la historia de su merendero con alegría por todo lo que lograron avanzar. “Ver el camino recorrido, las fotos de lo que era antes y todo lo que se hizo en estos años, me emociona”, afirma a Ahora Mar del Plata.

Un lugar para pasar un buen momento

Todo comenzó en 2018, cuando la mujer de 52 años, hizo todo lo posible para continuar con el trabajo que realizaba junto al padre Francisco. Los chicos del barrio jugaban a la pelota los sábados, en una canchita frente a su casa, y ella les preparaba mate cocido y tortas fritas. Lo que empezó como un plan para divertirse terminó transformándose en una rutina: todos los sábados los chicos se juntaban en ese campo y luego disfrutaban de lo que les preparaba María.

Seis años antes, era el padre Francisco quien convocaba a los chicos en ese “campito” para hacer algo distinto, jugar y aprender. “Cuando Francisco se fue de Mar del Plata, los chicos venían a jugar igual. Recuerdo que una vez hubo un temporal y los chicos vinieron descalzos y mojados a tomar una taza de mate cocido con tortas fritas”, recuerda María.

Por eso le propuso a Julio, su marido, continuar ofreciendo la merienda y proponerles actividades a los nenes y nenas del barrio.

No tenía ayuda de nadie, ni de Desarrollo Social, ni de la Municipalidad, tampoco de la capilla de la zona, porque tenía a cargo de otro comedor. “Entonces un día les tuve que decir a los chicos que no tenía nada para ofrecerles. Se fueron, pero a la hora y media volvieron y me trajeron facturas, para pasar ahí el momento. Les gustaba pasar el tiempo ahí, jugar, compartir. Ver sus ganas me sorprendió y me emocionó”.

Durante la pandemia ofrecieron comida a las familias más afectadas por las medidas del aislamiento preventivo obligatorio. “Había 23 familias a que les mandábamos merienda, porque los nenes eran chiquitos. Y después venían 13 chicos y mis siete nietos, porque mis hijos me ayudaban”, señala.

Manos que se sumaron

El barrio recibía la ayuda de una mujer llamada Graciela. “Entregaba cosas para familias carenciadas, entre ellas a la mía. Traía mercadería, ropa, pan, lo que fuera. Un día se enteró de lo que hacíamos y dijo que quería ayudar”. Luján, otra mujer que conocía a María, también se contactó para colaborar.

En 2018, María cambió a su hijo a la escuela N °66. Uno de los profesores se enteró que tenía un merendero y decidió ir a conocer la casilla donde funcionaba. “La casilla era alta y cuando entró se dio cuenta que el piso de hundía. Me comentó que tenía un amigo, Flavio Cianciarulo, que quería que viniera a conocer como trabajábamos”, describe.

“Nunca pensé que me iban a traer ladrillos para hacer un lugar nuevo. Cuando vino Flavio, con su look y tatuajes, y se presentó como uno de los Fabulosos Cadillacs, me quedé helada. Ese día vino con la guitarra en mano y cantó para mí y mi familia. Fue algo muy especial. Su ayuda fue una sorpresa inmensa para nosotros”, resalta con una sonrisa.

La ONG Margaritas en acción también colabora con “Los chicos del fondo”, no solo con donaciones, sino que brinda talleres a las mamás de los nenes y nenas que concurren al lugar.

Cómo ayudar

El merendero del barrio Autódromo necesita mobiliario, como sillas y mesas. “Tenemos tres que son muy chiquitas. También nos faltan estantes para los libros y tazas, porque tenemos todo guardado en cajas. Y necesitamos alguien que pueda ayudarnos con el mueble bajo mesada”, describe María.

Quienes puedan colaborar deberán comunicarse al 223 5626836 o llevar sus donaciones al merendero, en San Jorge 1362.

Música para los chicos del fondo

Sr. Flavio compartió en sus redes sociales un video de una presentación que realizó en vivo desde el merendero. "Por cada pasada que le den en redes sociales, lo recaudado será donado a la institución benéfica", expresó el músico en su cuenta oficial de Instagram.