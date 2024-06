Copa América: ¿Qué lesión tiene Lionel Messi?

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi no se realizará estudios médicos para verificar la gravedad de su lesión en el aductor de la pierna derecha y estaría disponible para el encuentro de este sábado a las 21 horas ante Perú , aunque el entrenador Lionel Scaloni ya confirmó que rotará el equipo para la última fecha.

Messi sufrió una dura patada del jugador chileno Gabriel Suazo sobre la línea de uno de los laterales y quedó sentido en uno de sus aductores, no obstante, pudo seguir con normalidad durante los 90 minutos de partido.

El rosarino generó preocupación al pedir atención médica por un dolor en el aductor de su pierna derecha durante la primera mitad del partido contra los trasandinos, que finalmente terminó en triunfo 1-0 para la “Albiceleste” por el agónico gol de Lautaro Martínez. Luego del encuentro, detalló: “Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza”.

Y añadió: “Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y mañana veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí un pinchazo ni nada”.

Pese a la preocupación que generó la molestia de Messi, el capitán de la Selección pudo jugar el partido completo y aparentemente no sería más que una molestia. Otra buena noticia para su físico es que el director técnico de la Selección argentina, Scaloni, tiene planeado rotar jugadores en el partido ante Perú, que cerrará la participación argentina en la fase de grupos.

Messi está jugando su séptima Copa América. Ya jugó en las ediciones de 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, justamente en la última fue donde pudo levantar su primer título con la Selección mayor.