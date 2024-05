Crece la preocupación por la salud de Emilia Mernes: suspendió más shows

Días atrás, Emilia se vio obligada a suspender el séptimo de sus diez shows agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires. "No puedo así. Quiero pedirles disculpas, de corazón. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo", dijo entre lágrimas arriba del escenario.

Después de varios estudios y una internación, el equipo de Emilia dio a conocer el diagnóstico que recibió la cantante: la joven sufrió una gastroenteritis aguda. Si bien señalaron que debía cumplir con 96 horas de reposo, este sábado se conoció la noticia de la reprogramación de más fechas.