Crimen de Martín Mora: el principal acusado ya había estado preso por distintos robos

Si bien ninguna de las causas en las que estuvo vinculado Bibbó fueron tan graves como la actual acusación que recae sobre sus espaldas, el joven, tío de los menores que participaron del ataque a Mora Negretti, había cumplido en la cárcel dos condenas de un año cada una. La última, data de 2021 y se venció en enero de 2022, cuando quedó en libertad.

Hurtos, robos de autos en la vía pública, daños, lesiones leves y resistencia a la autoridad son algunas de las causas que aparecen en el prontuario de Bibbó, quien fue detenido este lunes. Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejan dudas en los investigadores: Bibbó bajó del departamento con dos cuchillos para apuñalar a Mora Negretti.

A su vez, los investigadores no tienen elementos hasta el momento para asegurar que los tres menores que fueron aprehendidos en primera instancia hayan participado del ataque a puñaladas a Mora Negretti. Si bien dos de los tres menores bajaron junto a Bibbó, no se los observa con elementos cortantes. No obstante, la pareja de Bibbó, Marílyn Brisa Vera González (23), quien también bajó del edificio para atacar a Bibbó, está imputada como coautora del hecho. Ambos permanecen detenidos, al igual que dos de los tres menores involucrados en primera instancia (todos los menores recuperarán la libertad porque son inimputables)

Bibbó fue trasladado este martes a Tribunales, pero finalmente la indagatoria ante el fiscal del caso, Leandro Arévalo, se pasó para el miércoles.