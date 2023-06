Cristina Fernández se mostró junto a Scioli para demostrar que también es parte de la unidad del oficialismo

" Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", señaló la líder del espacio. "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre", confirmó.

Durante estos días había trascendido cierto fastidio de Scioli por la abrupta decisión que se tomó desde los niveles más altos de la conducción partidaria en donde no solo lo marginaron de su pretensión de competir por el máximo cargo sino que tampoco le habilitaron espacios en la confección de las listas de candidatos a legisladores.

Incluso circuló una frase que se le atribuía a Scioli por la situación vivida: "Nunca antes había sufrido una traición así", aseguran que dijo pero en referencia la presidente Alberto Fernández, que habría sido quien decidió bajar su precandidatura a partir de un acuerdo con la Vicepresidenta. Aunque siempre quedó en la instancia de rumor.

"Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil", dijo la vicepresidenta y anticipó esta otra foto que se vendrá en próximas horas, con el candidato presidencial elegido.

Scioli había llegado incluso a lanzar su precandidatura presidencial con un acto el pasado viernes, mismo día en que desde la conducción de UNión por la Patria se daba por confirmado que la fórmula avalada por la líder era la que entonces conformaban el actual ministro del Interior, Wado de Pedro, y el tucumano Juan Manzur. Al día siguiente, horas antes del cierre de listas, todo cambió y se inscribió la lista que conforman Massa y Agustín Rossi.