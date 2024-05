Cristina homenajeó a mujeres, se distanció del feminismo y criticó fuerte a Milei y sus ideas

La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó el acto en conmemoración del aniversario del nacimiento de Eva Perón, desde donde volvió a lanzar críticas al actual gobierno y en particular al presidente Javier Milei, al que cuestionó por las políticas implementadas, sus proyectos de gestión y en particular su desempeño en el cargo en estos primeros meses en el poder.