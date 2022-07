Cruzar un semáforo en rojo puede costar hasta $157.000 de multa

En tanto, las sanciones consideradas graves ahora inician en los 47 mil pesos. Se aplicarán a quienes excedan los límites de velocidad, conduzcan sin las luces reglamentarias, sin registro de conducir, cuando se gire a la izquierda donde esté prohibido, se circule sin patente o en contramano, fugarse o negarse a mostrar la documentación, entre otros delitos viales.

Entre las faltas graves y bastante cotidianas se encuentra la circulación mientras se utiliza telefonía celulares, no contar con licencias ni seguro al día, viajar sin casco en el caso de moto, no contar con la documentación al día de VTV o estacionar en un lugar que no está permitido. En estos casos las multas que inician en 15 mil alcanzarán los 78.400 pesos.

¿Cómo consultar las multas?

Para conocer si se elevaron multas, la página web del Gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) tiene habilitada una sección para consultar por infracciones. Según el sitio, se pueden consultar e imprimir las infracciones de tránsito estén vencidas o no, y pagarlas con todos los medios de pago. Además, se puede pagar escaneando el código QR, que está habilitado en la misma página.