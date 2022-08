Cuál es la diferencia entre el dólar cara chica y dólar cara grande

Pero a esa compleja situación ahora se sumó una nueva polémica y se trata de una pequeña variación que tienen los billetes de la divisa estadounidense y que genera que algunos no los quieran. Es la nueva disyuntiva dólar cara chica vs. dólar cara grande.

Puede parecer una discusión sin sentido, pero lo cierto es que este tipo de billetes no solo es rechazado en Argentina, sino también en Latinoamérica y Europa.

dólares.webp

El dólar cara chica son los billetes de u$s100 con el diseño de Benjamín Franklin "pequeño" en comparación de los billetes más actuales. Este tipo de billetes es una serie emitida hasta 1996.

Las razones por la que no aceptan este tipo de billetes se deben a que cuentan con menos medida de seguridad con respecto a los diseños más modernos, por lo que las empresas y comercios son más reacios en aceptarlos por miedo a recibir un billete falso.

Por otra parte, son billetes más deteriorados, por lo que corren más riesgos de romperse o verse afectados y que sea muy difícil poder depositarlos u operar con ellos.

"En pocas palabras se trata de una cuestión pura y estricta de oferta y demanda", dice el sitio especializado iProfesional, que dialogó con distintos expertos sobre el tema. ¿Por qué el dólar cara chica se toma a un valor por debajo de los billetes más nuevos?

dolar.webp

"El dólar cara chica tiene menos valor porque la gente no los quiere, en las inmobiliarias o en las concesionarias de vehículos no los aceptan o lo toman con un valor mucho menor, sin contar que en muchas partes del mundo directamente no los están aceptando", dice uno de los especialistas.

Frente a la consulta sobre las personas que sostienen que "el dólar es dólar" y todos los diseños valen lo mismo, el experto respondió lo siguiente:

"En el mercado tradicional como en las transacciones bancarias, todos los billetes valen lo mismo. Sin embargo, en el mercado libre todo se guía por oferta y demanda. El dólar oficial vale 130 pesos para la compra aproximadamente, por lo que si un ahorrista vende sus dólares en el mercado oficial les pagarán esos $130 sin importar si se trata de un billete cara chica o un cara grande", dijo.

"Sin embargo, la mayoría de los ahorristas no reconocen este valor como "el real", sino que lo venden en el blue por $318 en el que justamente se paga ese valor por encima del oficial por la oferta y la demanda de la divisa estadounidense", agregó.