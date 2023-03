"Cuando uno viene a lugares de laburo se emociona", dijo Montenegro en el Parque Industrial

En esta línea, afirmó que desde la gestión de gobierno con lo público “buscamos sacar trabas y proponer soluciones, ayudar, acompañar porque esto genera empleo de calidad. Esto es parte del ADN marplatense que nos pone orgullosos”.

En este marco, Montenegro hizo hincapié en la alianza entre lo público y lo privado para promover fuentes de empleo en la ciudad y dedicó un agradecimiento especial a los empresarios que radicaron sus empresas en el polo productivo “porque cuando uno ve el crecimiento que hubo estos últimos 3 años, a pesar de 2 años de pandemia bravísimos, se llena de orgullo. Ustedes se animaron en un momento que era complicado y crecieron. Cuando uno ve los números de nuestra ciudad se ve que se movió.”

El jefe comunal apuntó a “seguir acompañando, buscando soluciones incluso con los errores”. Y destacó que lo importante es “animarnos a hacer cosas y si tenemos que corregir se corrige, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos.”

Tras hacer mención de las empresas radicadas en el predio, hizo referencia a la disminución del índice de desempleo en General Pueyrredon. "Llegamos a tener el 26% de desocupación en el segundo trimestre, y el último registro marcó que estamos con el 5.8%". No obstante, recaló que de todos modos "hay que seguir trabajando en pos de la creación de fuentes laborales. “¿Vamos a ser comentaristas o espectadores o parte de tomar la acción y hacer cosas? No hay otro camino que sea no hacerse cargo de los problemas y ver cómo lo solucionás”, aseveró.

En otro tramo de su discurso, se refirió a la creación de un nuevo Parque Industrial por lo cual en la actualidad se está realizando el análisis de factibilidad debido a que General Savio “nos quedó chico para empresas de otros lugares y para propias empresas marplatenses que quieran venir”. Por lo tanto, se trabaja en distintas acciones de cara a “ver cómo potenciamos este ecosistema que se genera en nuestra ciudad con la industria y con el Parque, que es maravilloso”.

Durante la ceremonia, el Intendente, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero y el presidente del Parque, Alberto Chevallier, izó la bandera argentina al tiempo que se entonaron las estrofas del Himno Nacional a cargo de la Banda Militar del Ejército Nacional argentino de la ciudad. Seguidamente, el obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, realizó una invocación religiosa. Además, durante el acto se entregó un reconocimiento a Carlos Giordano Etchegoyen, quien fue primer director del Consorcio del Parque.

También participaron de la jornada conmemorativa funcionarios municipales, concejales y autoridades de distintas universidades de la ciudad y de la UCIP, entre otros.