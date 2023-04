Desde el programa radial Nadie nos para, conducido por Beto Casella en la Rock & Pop, Cuánto cobró la ex Gran Hermano Julieta Poggio por una presencia en un boliche la influencer. “Los espero a todos para pasar una noche bomba, sacarnos fotitos y disfrutar un montón", anunció la influencer a sus 2 millones de seguidores en Instagram.

“Hoy no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, se quejó Juan Reverdito, el taxista que estuvo entre los primeros eliminados del programa.

“Julieta estuvo en un boliche en Pergamino hace algunos días y ahora se filtró el monto que cobró por asistir al lugar. Ella bailó arriba de una tarima rodeada de vallas, cantó y nada más. Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más, pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”.

Julieta no se quedaría con el total de las ganancias porque el contrato que tiene con la productora Kuarzo Entertainment Argentina especifica que deben entregar el 50% del total.