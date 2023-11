Cuánto cuesta el litro de nafta y gasoil en las estaciones de servicio luego de los aumentos

Raízen, la empresa que maneja la marca Shell, y Axion, también aplicaron subas similares. Por su parte Trafigura, otra de las grandes que maneja la marca Puma, aplicó una suba diferente, del 7,8% en promedio, para nafta y gasoil.

image.png

Los precios que rigen desde hoy en Capital Federal:

YPF

Nafta Super: $272

Infinia: $349

Gasoil D500: $292

Infinia Diesel: $398

Shell

Super: $286

V-Power nafta: $363

Evolux: $321

V-Power diesel: $414

Axión, de PAE, no informó los precios hasta el momento. Y en Puma, de Trafigura, aseguraron: “No damos precios, solo porcentual”.

Esta mañana, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció además la postergación de un aumento de impuestos que afecta el precio del litro, con la idea de suavizar los aumentos que consiguieron las petroleras.

A través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Massa destacó: “En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”.

image.png

