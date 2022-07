Cuánto recibe el productor de soja con la nueva medida del BCRA

El presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, señaló que esta medida "no genera ningún desdoblamiento, sino que es un instrumento financiero que les permite a los productores preservar el valor de su producción". "Con esto esperamos destrabar la dificultad que expresaba todo el segmento de producción agropecuaria con respecto a la comercialización de soja, que como todos ustedes saben viene demorada con respecto a los avances que ha registrado en los años anteriores”, agregó.

Pesce también señaló que, según las estimaciones del BCRA, “existen en manos de los productores 2.800 millones de dólares retenidos, a los que hay que sumar 2.200 millones de la industria, sin precio a fijar".

“Ese es el universo. Ahora veremos cuántos se adhieren. Lo que sí, ahora no vemos cuál puede ser el inconveniente para que se adhieran, ya que ahora tienen el instrumento que les permite conservar el valor de su activo”, continuó el presidente del BCRA.

Pero desde el sector de la producción agropecuaria alegan que la implementación práctica de esta medida es difícil y que no hubo búsqueda de consenso desde el Gobierno para lanzarla.

Cuánto recibe el productor

Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma estima que el tipo de cambio al que accede el productor promedia los $293,79, lo que significa un 114% más que el tipo de cambio oficial. En el mercado libre esa brecha es del 140%.

Con respecto al depósito dollar-linked, aseguran que "al productor no le interesa, porque eso ya existía y no se usa en forma relevante". Pero también aclaran que dilucidar si el acceso al dólar solidario con percepciones de Ganancias significa un costo adicional y no un adelanto de impuestos a ser descontado.

Con eso definido, el 70% del volumen que el productor se queda en pesos se puede calcular a un valor de mercado de $323 por dólar al tipo de cambio libre. Por el otro 30% recibe un dólar de $225,64 (mayorista más 65% de impuestos). El promedio entre esos dos valores indica que el productor percibe un tipo de cambio de $293,79.

“Para mi va a tener un efecto muy menor, porque no es que el productor había dejado de vender sino que vendía más lento. El resultado que va a tener es que el que ya estaba vendiendo va a tomar el beneficio de acceso al mercado de cambios y demandar más dólares, sólo en el margen se puede apurar alguna venta más”, dijo Caamaño.

“El productor no estaba vendiendo más que nada porque puede financiar los gastos con préstamos en pesos a tasa real negativa. Gastos que son menos aún porque ni siquiera hay fertilizantes e insumos para comprar. Con lo cual hasta que no tenga que hacer gastos o pueda financiarlos, no tiene incentivos a vender”, concluyó el economista.

"El productor recibirá un 33% de la producción"

Desde la consultora Portfolio Personal Inversiones tampoco son optimistas con la medida para cambiar la dinámica en el mercado cambiario.

“Nuestro primer análisis de la medida no es muy auspicioso. El primer punto radica en el monto original desde donde se calculan los porcentajes. Hoy en día los productores de soja liquidan al tipo de cambio oficial ($130.6233), pero los pesos percibidos son menores debido a la retención del 33%. De esta manera, el sojero recibe un dólar de $87.50″, señala el informe de la consultora.

“Dado que la norma habla de la 'Liquidación primaria de granos' definitiva (Resolución General AFIP N° 3419), la base sobre la cual se aplican los nuevos mecanismos es menor, reduciendo el impacto final de la nueva medida. Así, el productor pasará de recibir por cada tonelada de soja USD 162 a USD 189 (16,5% más). En términos de porcentaje, el productor recibirá un 33% de la producción, suavemente por encima del 29% que percibía antes de la medida. Para poner en perspectiva, cuando asumió Alberto Fernández en diciembre 2019 el sojero obtenía el 56% de lo producido y en agosto 2019 (pre-PASO) el 73%”, agregan.

“El mayor incentivo radica en la posibilidad de comprar dólar ahorro por un 30%. Esto implica adquirir un dólar a $215.52 ($130,6233 multiplicado por 1,65), cuando el MEP cerró ayer en $324 (41,7% más). La norma no imposibilita la compra de títulos contra dólares y su posterior venta de títulos contra pesos, con lo cual el productor podría hacerse con esa diferencia en el mercado", continúan.

“Con respecto al 70% restante, el depósito ajuste Dollar Linked luce atractivo para las alternativas del mercado financiero, pero ante los ojos del productor, debe superar la posibilidad de quedarse con el grano”, continuó el análisis.

También señalaron que el productor que decida aplicar a este régimen entrará en el mismo esquema que un importador que accede al MULC, por lo que no podría adquirir dólares en cotizaciones financieras (MEP y CCL), CEDEARs, ONs corporativas Ley NY y otros activos.