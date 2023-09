El Empleado del Mes presenta el videoclip de "Espías"

El primer single es Espías, que fue lanzado el viernes 7 de julio en todas las plataformas y desde el viernes 21 de julio también se puede ver el videoclip de la canción.

El empleado del mes - Espias (Video Oficial)

El empleado del mes hace rock con fuertes influencias de lo internacional, de artistas como Tom Petty, Beck, Damon Albarn, entre otros. El plano nacional también hizo lo suyo a través del Indio Solari y Skay Beilinson.

Las canciones fueron grabadas en el estudio de la EMC (escuela de música contemporánea) y mezcladas y masterizadas en Let it be estudio.

Todos los tracks fueron escritos y compuestos por el propio “Nacho” Echalecu, y la producción de las canciones estuvieron a cargo de Sebastián Schachtel (Músico y productor de Las Pelotas, La Portuaria). La grabación, mezcla y mastering, a cargo de Santiago Beer.