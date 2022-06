Cumbre de las Américas: qué presidentes asistirán

Las discusiones comenzaron cuando el presidente norteamericano, Joe Biden, a cargo de la organización del encuentro, decidió excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba, criticando el débil valor democrático de sus gobiernos.

Ésto encendió los debates en el continente y varios presidentes de la región insistieron en la necesidad de que todos los países debían participar en la cumbre, incluso condicionando su propia participación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó su ausencia a raíz de la exclusión de los tres países mencionados.

image.png

Qué presidentes asistirán

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también manifestó de manera pública su insistencia en que participen en la cumbre todos los mandatarios de la región y puso en duda temporalmente su asistencia, hasta que confirmó al presidente estadounidense que viajará a Los Ángeles.

Según hizo saber a medios internacionales como CNN el canciller de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro también estará presente en el oeste de Estados Unidos y, además, se espera que mantenga una reunión bilateral con Joe Biden.

Justin Trudeau, mandatario de Canadá, también formará parte de la Cumbre de las Américas, según trascendió luego de una llamada con Biden en la que conversaron sobre el evento y en el objetivo compartido de crecimiento de los países lindantes.

El presidente de Chile, Gabriel Boric estará en la cumbre, según confirmó el canciller de su país en una rueda de prensa. Boric también fue una de las voces que cuestionó la exclusión de Nicolás Maduro, de Venezuela, Miguel Díaz-Canel, de Cuba y Daniel Ortega, de Nicaragua.

El flamante presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, señaló que "ir a la cumbre es lo correcto" para su país. El presidente de Colombia, Iván Duque también destacó la "magnífica oportunidad" que significa este evento y confirmó su participación.

Los otros presidentes que asistirán son Guillermo Lasso, de Ecuador, Laurentizo Cortizo, de Panamá, Mario Abdo Benítez, de Paraguay y Luis Abinader, de República Dominicana. Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos.

image.png

Los presidentes que no participarán de la Cumbre de las Américas

Los presidentes que decidieron no asistir a la Cumbre de las Américas en solidaridad con los países que no fueron invitados (Cuba, Venezuela y Nicaragua) son Luis Arce, de Bolivia y Andrés Manuel López Obrador, de México.

"No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país", dijo López Obrador.

Descontado está que tampoco asistirán Nicolás Maduro, de Venezuela, Miguel Díaz-Canel, de Cuba ni Daniel Ortega, de Nicaragua. El mandatario cubano afirmó que "el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva".

"En Venezuela tenemos el camino claro: unión, inclusión, diversidad, democracia y el derecho a construir nuestro propio destino. Rechazamos las pretensiones de excluir y discriminar a pueblos en la Cumbre de las Américas", escribió al respecto Nicolás Maduro en Twitter.

image.png

Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó que no participará en la cumbre por las críticas que recibió desde Estados Unidos por la relección de su fiscal general, Consuelo Porras. Según trascendió recientemente, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, tampoco estará presente.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, no estará presente en el evento por haber dado positivo de Covid-19 en las últimas horas.

Mientras tanto, aún no se sabe si asistirán los mandatarios de Belice, El Salvador, Surinam, Guyana y Guyana Francesa.