Daniel Passarella atraviesa un difícil momento de salud

Daniel Passarella, el único futbolista argentino dos veces campeón mundial con la Selección y uno de los mejores defensores de la historia, vive a los 69 años un complejo problema de salud. De acuerdo a una investigación publicada por el diario deportivo Olé, el también ex director técnico y ex presidente de River Plate padece una enfermedad neurodegenerativa similar al ELA que no sólo le causa secuelas físicas, sino que además le provoca, cada vez con más asiduidad, dificultades para ubicarse en el tiempo y en el espacio.