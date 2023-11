David Guetta regresa a la Argentina: cómo comprar las entradas

Con más de 10.000 millones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, David Guetta se ha reivindicado como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas.

Tuvo colaboraciones con artistas de la talla de Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas y Kid Cudi, entre muchos otros.

En su show, Guetta hará un recorrido imperdible por su vasto repertorio de éxitos que le han valido ser reconocido como el DJ #1 del mundo por diversos medios especializados a nivel mundial a lo largo de su exitosa carrera.

Dónde y cuándo comprar las entradas

Los tickets estarán disponibles a partir del viernes 17 de noviembre a las 10 en la preventa exclusiva para clientes Galicia Visa, quienes podrán comprar sus entradas con 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés hasta el 17/11 a las 23.59 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, ingresando en www.movistararena.com.ar únicamente.

Luego comenzará la venta general, donde el beneficio para los clientes Galicia Visa será las 6 cuotas sin interés.

Dueño de dos Premios Grammy (más once nominaciones), al Grammy, siete singles número 1 en el Reino Unido, más de 40 mil millones de reproducciones globales, 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en la lista 'Top 100' de DJMag tres veces y ganó el premio al mejor artista electrónico en los Premios Europeos de la Música de MTV.

Este año fue galardonado con el premio 'Productor del Año' en los BRITs en reconocimiento a sus éxitos de producción.

Guetta arrancó el 2023 con su nuevo éxito de baile Baby Don't Hurt Me, en colaboración con las dos megastrellas del pop Anne-Marie y Coi Leray. Llegó como el esperado seguimiento al éxito global #1 de Spotify y monstruo de las reproducciones, I'm Good (Blue). La canción le valió a Guetta su undécima nominación al Grammy. Hace pocas semanas David Guetta sorprendió al lanzar la versión 2023 de I'm Good con la participación de Lit Killah y Ludmilla.

Un maestro creativo en diversos géneros, Guetta ha continuado fortaleciendo su proyecto Future Rave enfocado en la música underground junto a Morten. El dúo acaba de lanzar su esperado single Something To Hold On To. Actualmente se encuentra trabajando en nueva música para su alias underground Jack Back.

Su llegada a la Argentina es una producción de Fénix Entertainment.

Fuente: Clarín.