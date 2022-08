Denuncian a "la jefa de los globos": vendía desayunos para el Día de la Niñez y nunca los entregó

La acusada ofrecía el servicio a través de las redes sociales. “Hicimos encargos, pagamos por ello y jamás llegaron. No nos devolvió el dinero y encontramos a mucha más gente en la misma situación”, agregó, y aclaró que ya radicaron la denuncia en Defensa al Consumidor y hay víctimas que también realizaron una denuncia penal.

Araceli contó que le encargó tres bandejas en julio. “Si pedías dos te hacía una promoción. Pagué el 50% de seña, $2400. El 17 de agosto le envié un mensaje para coordinar la entrega, porque no tenía mi dirección”, relató.

“El domingo –Día de la Niñez– le mandé un mensaje, porque 7.30 empezaba a repartir las bandejas por mi barrio y no llegaban. Cuando le escribí no me contestó: había bloqueado el WhatsApp, cerró las redes sociales y no aparecía. El Facebook seguía abierto, así que la etiqueté en un descargo y me escribió para decirme de todo”, expresó.

A partir de la publicación y del cruce de palabras, la mujer le dijo que le iba a devolver el dinero y publicó en su cuenta de Facebook un video indicando las demoras y pidiendo disculpas. Pero los desayunos nunca llegaron y los reclamos no tenían repuesta: todas las formas de contacto estaban bloqueadas.

“Hicimos los depósitos por Cuenta DNI y Mercado Pago. Tenemos los comprobantes. Nos envió a todas el número del teléfono fijo de su casa para coordinar el reintegro y no contesta o manda a los hijos a que respondan”, agregó.

Por otro lado, Araceli manifestó que la semana pasada un hombre fue a retirar un pedido al domicilio indicado por la mujer, en la zona Puerto, y la bandeja que recibió no era la que ofrecía. “En eso también estafó. Nos mintió porque la bandejas no era como la de la foto”, sostuvo.

También detalló que la estafadora tiene al menos tres perfiles, y miles de seguidores. “Los perfiles son Dulce tentación, La jefa de los globos y Marisa Décima, que no es su verdadero nombre”, detalló.

“Ella sigue teniendo muchas páginas con distintos nombres y sigue sin devolver el dinero. Ya sabemos que la plata no la vemos más, pero la idea es que la gente sepa quién es y qué no le compre. Ofrece envíos a todo el país. Este era el único regalo del Día del Niño que habían comprado muchas chicas y no pudieron dárselo a los nenes”, lamentó Araceli.