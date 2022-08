Denuncian que quieren desalojar a una mujer con cáncer y a su hijo con discapacidad

Según explicó Mariángel, la mujer no tiene recursos económicos para sostenerse. En tal sentido, calificó de “inhumana” la actitud de quienes pretenden desalojarla. “Le cortaron el suministro de agua y luz. La mujer no tiene para comer, no tiene trabajo. Es inhumano lo que hacen”, explicó.

Patricia, la mujer que vive en la casa en cuestión, ubicada sobre la calle Labardén, está enferma y cobra una pensión insuficiente. “De 22 mil pesos que cobra, 16 mil se le van en medicamentos”, lamentó Mariángel.

“Cortarle el suministro a una persona para forzar el desalojo no es la solución. Encima no son titulares del domicilio, realmente no son nadie”, explicó Mariangel, quien agradeció a un hipermercado de la zona, por donar bidones de agua para la mujer.

La denuncia por amenazas fue presentada el último 21 de mayo. “La mujer y el hijo tienen mucho miedo. Hace dos años que vivimos esta situación, pero ahora se agravó todo cuando el yerno de la dueña bajó de una camioneta y amenazó a la familia”, contó. “Dijo que los iba a matar”, agregó.

Quienes quieran ayudar a Patricia, que atraviesa una delicada situación, pueden comunicarse al teléfono 2234 48-1561.