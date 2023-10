Agustina Boucherie, del atletismo a la actuación

La marplatense, que hoy tiene 24 años, metió un giro de 180 grados en sus objetivos/sueños y dejó el atletismo para intentar crecer en la actuación.

Corriendo ganó, entre otras, una medalla de oro en los 3 mil metros del Sudamericano de Menores, otra dorada en el Nacional Juvenil y una más los 5000 metros del Nacional Sub 20 en su ciudad.

Además, fue medalla de plata en dos pruebas de los Juegos Sudamericanos Escolares en 2013. También obtuvo una de bronce en Colombia, en el Sudamericano de Menores en la prueba de 2000 metros con obstáculos.

En 2015, Boucherie ocupó el primer puesto en el ranking nacional de los 2000 metros con obstáculos y los 3000 llanos. Por eso, fue, distinguida en los premios Lobo de Mar. También se quedó varias veces con la Medalla al Mérito Deportivo del EMDER para deportistas menores de 18 años.

Más allá de su destacada carrera, los logros en el atletismo quedaron a un costado y Agustina miró hacia adelante replanteándose muchas cosas. Tras la decisión, abandonó Mar del Plata y el calor de su familia para probar suerte en Buenos Aires.

En un posteo de Instagram, relató a corazón abierto la situación. “La mayor parte de mi adolescencia se la dediqué al deporte, por elección propia, claro. Pero mis hobbies siempre fueron la escritura y la actuación”, expresó la joven nacida el 15 de febrero de 1999.

“Me pasaba horas frente al espejo disfrazada, actuando e interpretando personajes, hasta escribía mis propios guiones. Me imaginaba arriba de un escenario o con una cámara adelante, pero por mis propias barreras mentales lo veía como un sueño frustrado, algo que ya no estaba a mi alcance y que mi talento solo era correr”, relató luego.

“A mis 22 años, post pandemia, me cansé de que solo sea un sueño, de que solo sean imágenes en mi cabeza antes de irme a dormir o de mirar películas y decir ¿por qué yo no pude hacerlo? A mis 24, me mudé a Capital Federal, vine sola, sin casa y sin trabajo, pero a empezar de cero y a animarme a cumplir mi sueño”, continuó.

Hace unos días tuvo la chance de grabar sus primeras escenas. “Jamás me sentí tan feliz haciendo algo, creo que encontré mi lugar. Estoy orgullosa de mí, porque todo lo estoy construyendo sola, me muevo, investigo, me equivoco, aprendo. Pero acá estoy, un paso más adelante que ayer”, expresó Boucherie en Instagram.

En contacto con Ahora Mar del Plata, antes de volver a su ciudad para trabajar como guardavidas durante la temporada de verano, Agustina describió que “hice ya dos trabajos, una aparición en dos escenas en una película argentina que aún no se estrenó que se llama Los amantes astronautas. Fue mi primer casting y quedé, para empezar, fue muy bueno, me puse muy contenta y muy orgullosa”.

Después, la marplatense que también trabaja como promotora de fragancias de lujo, protagonizó “un cortometraje de desamor llamado Solo te quiero a vos con dos personajes principales y algunos extras”.

Tras el cambio de vida y sus primeros pasos, Agustina, que estudia teatro en la Escuela de Alejandro Gigena, agradeció el apoyo de su familia “que saben cuánto desee esto. Estoy segura que este es uno de los primeros pasos, de tantos otros que se vienen”.

“Cumpliré mis sueños”, dice la frase del perfil de su cuenta de WhatsApp. Ya no son deportivos, son distintos, pero sueños al fin.