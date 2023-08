Alba Chávez, una exponente del potrero que busca la gloria con San José

PRIMERA C

PRIMERA C Aldosivi se recuperó ante Cambaceres

En esta firme versión 2023 del “Sanjo”, mucho tiene que ver el rendimiento de Alba Chávez , ex Alvarado y Las Toritas del Centenario, una de las caras nuevas que a pura gambeta y potrero le aporta frescura al equipo. "Albita", surgida y formada en los picados con varones más grandes en el barrio Centenario y en los Torneos Barriales del EMDeR, busca en su nuevo hogar encontrar la felicidad por jugar a la pelota .

La talentosa jugadora dialogó con Ahora Mar del Plata para analizar el presente del equipo y su rendimiento individual. “La primera etapa de la Copa Federal, en lo individual no como quería, pero desenvolviéndome a medida que van pasando los partidos. En lo grupal super bien, me encanta el equipo tiene unas personas maravillosas y me hicieron parte desde el día 1 que llegué al club”, explicó Chávez.

“Los partidos fueron más duros de lo que pensé. Me sentí bien sumando bastantes minutos y acoplándome cada vez más con el equipo. En la primera fecha pude sumar pocos minutos porque había tenido una lesión de tobillo, pero después, gracias a Dios fui titular”, agregó quien brillara en la Selección Sub 14 de AFFEBA en 2017.

alba chavez san jose (3).jpeg

En cuanto a las virtudes del juego de San José, la volante-delantera describió que “siempre intentamos proponer, evitamos sacarnos la pelota de encima. Intentamos jugar en equipo y también tenemos jugadoras de buen pie que resuelven con individualidades”.

Sobre sus puntos a corregir, Chávez analizó que “siempre hay cosas por mejorar, sobre todo ganar confianza en lo que se viene trabajando y terminar de sentirme cómoda dentro de la cancha para mostrar mi mejor versión y que también mis compañeras muestren su mejor versión así sea grupal o individualmente”.

Al referirse a los objetivos de San José en la Copa Federal y en el Torneo Local, Chávez sostuvo que quieren “levantar la copa en los dos torneos y no tengo dudas que este equipo tiene la capacidad para hacerlo. Pero todo a su tiempo, los partidos los tenemos que jugar”.

Tras pocos meses en San José, Chávez explicó que “el balance por el momento es positivo, si bien estoy en este club hace muy poco tiempo, las emociones de formar parte de un grupo tan lindo y de jugar en este equipo son muy fuertes”.

Finalmente, consultada por sus sueños en el fútbol, Alba Chávez aseguró que tiene “muchos por cumplir y con la cabeza enfocada al 100% para poder lograrlos”.

FOTOS: Andrea Cepeda.