Aldosivi, Alvarado y el sueño de las canchas propias: ¿Lo cumplirán?

Emiliano Montes, presidente del “Torito”, dijo que “estamos trabajando por la cancha propia, estuve hablando con el intendente en nuestra sede, porque vamos a necesitar aprobaciones municipales y provinciales. Hay buena conexión. Es un proyecto que va dando pasitos y también se va a dar. Continuamos con la ilusión de la cancha propia hacia el centenario del club”, que será en el 2028.

Además, en diálogo con el programa La Voz del Estadio, por radio ETER, agregó que “es un proyecto que estamos trabajando. Necesitamos el apoyo de todos para lograrlo. Es todo muy costoso desde lo económico y administrativo”.

Hernán Tillous, el mánager de Aldosivi, indicó por su parte que la cancha propia “sería la frutillita del postre” y además remarcó que el nuevo técnico, Andrés Yllana en su regreso al club aseguró que “tienen todo como si jugaran en Primera”.

Con respecto a la ubicación de la misma, en diálogo con el periodista Carlos Sommi, Tillous reveló que “la idea fue siempre hacerla en el predio, en la zona de la cancha pegada al gimnasio. Sería bien cercana a la Avenida de Los Trabajadores y chica en principio, ya que estamos hablando de una capacidad inicial para unas siete u ocho mil personas".

“Una cancha en el predio, para nosotros y para el barrio, sería espectacular, para disfrutar y con una localía fuerte como en su momento fue La Cantera", afirmó luego Tillous.

A mediados de mayo, además, en una entrevista radial con el programa Vencedores y Vencidos, Tillous había anticipado su idea al declarar que “me crucé a Montenegro y le dije que empiezo con el proyecto de tener nuestra cancha en nuestro predio de local. Hay que intentar hacer la cancha de Aldosivi dentro del predio, en principio es una cancha para nuestro público local y nada más. Primero tenemos que conseguir permisos, después vemos cómo son los montos”.

No obstante, surgieron trabas ya que, en el mismo programa radial marplatense, el presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia, señaló que "sería una discusión muy importante. Yo recomendaría a Aldosivi que primero vaya al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires para ver si se puede construir en ese lugar. Para mí no va la posibilidad de hacer un estadio en esa zona ambiental. Pero no soy especialista en eso".