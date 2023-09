Aldosivi empató con Villa Dálmine y extendió su mal presente

El equipo local logró ponerse en ventaja a los 11 minutos del segundo tiempo después de una contra, que Brítez definió por encima del arquero. Sin embargo, menos de diez minutos después llegó el empate de Villa Dálmine en los pies de Barberini, ex Círculo Deportivo de Otamendi.

De esta manera, los dirigidos por Charlier no pudieron sacar ventaja ante un rival prácticamente condenado y tendrán 9 puntos en juego claves para asegurar la permanencia en una pelea que lo tiene como contendientes a Tristán Suárez (28) y Chaco For Ever (33).

El fixture de Aldosivi no es nada sencillo. Visitará a Deportivo Riestra el lunes 2 de octubre a las 15.30, recibirá a Deportivo Maipú y cerrará el torneo visitando a Ferro.