Aldosivi, con goles de Riaño y Morello, se puso pronto en ventaja ante Mitre de Santiago del Estero

Aldosivi abre esta noche, otra vez en el Mundialista, la expectativa para volver a sumar de a tres puntos. Así lo hizo hace dos semanas, ante Chaco For Ever, y esta noche buscará repetir ante Mitre de Santiago del Estero.

Embed #NacionalEnTyCSports⚽️ ¡Gol de @clubaldosivi! Claudio Riaño insitió y, con fortuna, pudo colocarla por arriba de Joaquín Ledesma y el Tiburón está 1-0. Disfrutá el encuentro EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá: https://t.co/29cpmzElYF ️ pic.twitter.com/alR2CEUjVh — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 14, 2023

Desde entonces el local jugó mucho más tranquilo, con mayor aplomo pero sin dejar de presionar y buscar más. Lo consiguió a los 33 minutos mediante el juvenil Morello, que desde fuera del área apuntó y remató fuerte. Rebote de por medio, la clavó abajo y a la derecha para poner el 2 a 0.

Es esta noche también la oportunidad de reacomodar ánimos luego de la derrota sufrida en la última fecha, cuando cayó 4 a 1 en condición de visitante ante Quilmes.

Embed Así formará #Aldosivi ante Mitre por la fecha 5 #VamosTiburón pic.twitter.com/UIPcDm6f9Z — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) March 13, 2023

Otra victoria lo mantendrá en situación expectante en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, un torneo duro en el que la localía no es garantía de triunfo.

El equipo visitante llega con siete puntos acumulados, los últimos tres en la última fecha, también ante Chaco For Ever. En su formación asoma un ex Aldosivi, Santiago Rosales.