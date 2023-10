Aldosivi respira aliviado: sumó un punto de oro y mantuvo la categoría

Fue un partido de bajo nivel en todos los aspectos, aunque el orden y la displicencia beneficiaron a un Aldosivi que desde el principio buscó un juego lento.

Ferro no supo lastimar a Aldosivi a pesar del control de la pelota, un resultado que no lo beneficia ya que no pudo clasificar a la Copa Argentina que era el objetivo planteado en la previa.

En el segundo tiempo, el retroceso fue más notorio con una disposición de 5-4-1. Si bien el ingreso de Pereyra le dio más control de pelota a Aldosivi, nunca tuvo chances claras de ponerse en ventaja en el marcador.

En los últimos minutos, los puños de Ingolotti cortaron algunos centros y se convirtieron en salvadores. Hasta los cinco minutos de agregado, el corazón del pueblo aldosivista estuvo en la garganta.