Aldosivi se trajo de Villa Crespo un empate valioso para poner algo de calma a sus días más críticos

Por si fuera poco, Aldosivi debió rendir este examen de visitante y nada menos que frente a un histórico del ascenso, Atlanta, al que no solo le hizo partido sino que hasta tuvo las mejores situaciones para convertir. No se acertó, pero se intentó.

Se tiene que ir conforme Mariano Charlier, el director técnico de la reserva que salió al toro para cubrir la salida abrupta de Gastón Coyette, que con apenas siete partidos y muy pocos puntos aportados se despidió ante la mirada sorprendida y –y también el enojo- de dirigentes e hinchas.

aldosivi atlanta 1.jpg

Con lo que tenía a mano se armó este once inicial que saltó a la cancha para afrontar esta 28va fecha que le reportó al conjunto marplatense un punto importante para la tabla de posiciones y un respiro por el rendimiento, sobre todo por la carga emocional y los contratiempos derivados de esta semana intensa y complicada que se vivió en cercanías del puerto.

Un apoyo en esta buscada recuperación luego de esta seguidilla de malas noticias que había comenzado con la inesperada derrota ante Atlético Rafaela, en el Mundialista, en la última jugada del partido y tras una sucesión de errores. Primero una evitable expulsión de uno de los defensores y luego las fallas de los que quedaron en cancha para generar condiciones para que los santafesinos se llevaran todo a segundos del final.

Si no se gana, no hay que perder. Es regla en este durísimo torneo de ascenso y Aldosivi siguió la consigna casi al pie de la letra. Lo buscó cuando pudo. Cuando no, se aseguró de no pasar sobresaltos. Se perdieron puntos posibles. Hay que defender los que se están a mano. Algo de eso pasó anoche, cuando cerró el partido luego de haber hecho el intento por llevarse todo. Se trata de sumar. En medio de tanto cimbronazo, misión cumplida.