"Alvarado 94", el ambicioso plan que vinculó a Menotti con el fútbol marplatense y terminó mal

A fines de 1993, la empresa Telemarket asumió la conducción futbolística de Alvarado y encomendó al ex técnico campeón de la Selección Argentina, César Luis Menotti , que coordine el proyecto, quien a su vez designó a su mano derecha, Cayetano Rodríguez, quien pidió sendos refuerzos.

Silvio Rudman, Juan Barbas, Germán Cáceres, Hugo Musladini, el ex Boca, Claudio Leonardo Rodríguez y el uruguayo Obdulio Trasante,quien había sidocampeón de América con Peñarol, se sumaron paulatinamente a las filas del club que aspiraba a competir en las grandes ligas.

Hubo algunos amistosos donde el equipo mostró firmeza, en especial en "un torneo donde se impusieron a clubes como el Yokohama Marinos de Japón (con Zapata y Ramón Díaz) y Newell’s Old Boys (se especuló hasta último momento con la presencia de Maradona pero no jugó)", tal como recuerda el sitio "En una baldosa".

El recuerdo que le dedicó Alvarado a Menotti, tras conocerse su fallecimiento

El CEO del grupo empresario, Hugo Jinkis, contrató a Menotti para que fuera la cara visible del proyecto. El club elegido para gerenciar fue Alvarado, que jugaría el Torneo Regional en el primer semestre de 1994 por haber sido campeón de la liga local. Pero el fin primordial no era llevar al equipo al Nacional B y posteriormente a Primera, sino la explotación absoluta del estadio mundialista.

Las negociaciones por parte de Alvarado con Telemarket las llevó adelante el dirigente Jorge Lukaszewicz, mano derecha del presidente Bruno Filieri. Fueron tres las reuniones que se realizaron en Capital Federal entre septiembre y octubre de 1993. Jonatan Cahen D'Anvers, Jorge Metzger, Osvaldo Otero (ex presidente de Racing) y Menotti participaron por la empresa.

Según reconstruyó el Diario Clarín, el pacto se selló a mediados de octubre y se anunció el 25 con bombos y platillos. El ambicioso proyecto duraría 10 años y contemplaba la inversión inmediata de 2 millones de dólares para afrontar el Torneo Regional, más otros 18 a lo largo del tiempo. Pero faltaba cerrar la concesión del Minella, el quid de la cuestión.

"Esta cancha necesita los mejores futbolistas, no puede ser un monumento histórico o un centro recreativo de verano", afirmaba Menotti. Como se escribió, el campeón del mundo en 1978 se había puesto el proyecto al hombro: el 5 de noviembre se reunió con el presidente Carlos Saúl Menem en la Quinta de Olivos. "No vine a buscar su apoyo, sino a que conociera en profundidad nuestra propuesta, la seriedad de la misma y el objetivo que se persigue", decía al salir del encuentro el DT.

El plan estaba en marcha mientras en el Concejo Deliberante marplatense se trataba la indispensable concesión del estadio. El intendente Mario Russak (del partido de la Unión del Centro Democrático) se mostraba a favor del desembarco de Telemarket. Los vientos soplaban a favor de la empresa, que en pocos días cerró la llegada de 10 refuerzos de categoría. Era un equipo de Primera jugando un Regional.

Mientras el equipo se preparaba en la Villa Marista para debutar el 23 de enero de 1994 contra El Fortín de Olavarría, en las calles de la ciudad el lobby se hacía presente.

Cada temporada, la Liga de Mar del Plata otorgaba la explotación del estadio durante el primer mes del año para que se jueguen los Torneos de Verano. Comúnmente, Recova era la empresa beneficiada, que al mismo tiempo tenía un acuerdo con Torneos y Competencias, tenedor de los derechos de los equipos grandes, a través de la empresa South America Sports. La intención de Telemarket era quedarse con el lugar de Recova por el poder que le brindaría la concesión de Minella por un lustro.

Finalmente, el 7 diciembre de 1993, con el aval del intendente Russak, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para cederle la explotación del estadio por 5 años, desde marzo de 1994, a la empresa de Hugo Jinkis, a cambio de 700 mil dólares anuales. Pero fue un triunfo que duró nada, porque TyC se negó a hacer negocios con Telemarket y se llevó a los "cinco grandes" a Mendoza. "Sinceramente, no me acuerdo de nada. Pasaron 26 años. Además, a mí nunca me gustó el fútbol", le dijo a este diario Fernando Alvarez, el presidente del Concejo Deliberante en aquellas ventosas jornadas.

Como era de esperar, las inminentes salidas de River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente provocaron indignación en los marplatenses, especialmente en los comerciantes. Y Russak no estaba dispuesto a pagar el costo político de la fuga de los "grandes" por un lustro: rápido de reflejos, el 13 de diciembre vetó parcialmente la ordenanza que le otorgaba la licencia por años a Telemarket. Todo volvía a foja cero. Y sería, al cabo, el principio del fin del Proyecto Alvarado 94.

"Teníamos todo armado para arrancar el 15 de enero con un San Lorenzo-Racing. Faltando una semana, nosotros ya estando en Mar del Plata, nos dicen que nos teníamos que ir a Mendoza porque otras empresas también iban a organizar partidos en el Minella", recuerda Albino Valentini, histórico organizador de los Torneos de Verano.

Y agrega: "Fue un golpe duro para la ciudad. Los partidos de verano son un clásico de Mar del Plata. Las 15 mil populares para los River-Boca se vendían en 20 minutos".

Los "cinco grandes" firmaron un contrato exprés con el Gobierno de Mendoza y a Mar del Plata le tocaba la incertidumbre. El 20 de enero, tres días antes del debut en el Regional, Alvarado se estrenó ante el ignoto Irguiz de Rusia. Fue victoria por 2-1, con goles de Barbas y la Rata Rodríguez. Se vendieron 1.146 entradas. Menotti dio el puntapié inicial en esa noche indiferente.

Mar del Plata necesitaba un golpe de efecto y fue Diego Armando Maradona el elegido para levantar el verano del '94. El 25 de enero se debían enfrentar Newell's y Vasco Da Gama. Una lluvia torrencial provocó la suspensión del juego organizado por Soccer SA, representada entonces por el ex jugador Ricardo Omar Giusti, y Maradona asistió al partido de básquet que esa misma noche Peñarol jugaba contra Atenas de Córdoba por la Liga Nacional en el Súper Domo.

Mientras Mendoza disfrutaba clásicos de todos los colores con estadios repletos, en Mar del Plata la ausencia de Maradona se hacía escándalo. Los organizadores del encuentro de los rosarinos contra los brasileños, que terminó 2-2, tuvieron que devolver el dinero de las entradas.

Fue un enero oscuro para Mar del Plata desde lo futbolístico. La empresa Soccer organizó además un triangular que pasaría a la historia por lo ridículo. Sucedió el 3 de febrero. Alvarado, Newell's y Yokohama Marinos fueron los participantes y jugaron minipartidos de 45 minutos.

Los locales superaron a los japoneses en el primer juego por 2-1, con goles de Rudman y Claudio Rodríguez. En el segundo tiempo, Newell's y Yokohama igualaron 1-1 (gol de Ramón Díaz para los asiáticos) y para definir la organización decidió ejecutar córners sin arqueros. Los jugadores se enteraron de la modalidad en el momento.

Cuentan las crónicas de la fecha que nadie entendía nada, ni siquiera el árbitro Guillermo Marconi. Luego de 40 minutos de córners sin sentido, se patearon penales. Ganaron los nipones, pero para ese entonces la gente ya se había marchado del estadio. En el cruce final, ya entrada la madrugada, Alvarado se impuso 1-0 ante los rosarinos y se consagró campeón.