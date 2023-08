Alvarado estará representado en la AFA

Justamente Mirón fue el elegido para formar parte como asambleísta suplente a partir de ahora en el ente rector del fútbol argentino, un hecho sin precedentes para nuestra institución.

Los delegados titulares serán Gabriel Mansilla (Morón), Silvio Fontanini (Atlético de Rafaela), Pablo Guerra (Estudiantes), Ricardo Sastre (Madryn), Sergio Gianturco (Temperley) y Alicio Dagatti (Estudiantes de Río Cuarto)

Además de Mirón, los delegados suplentes serán Adrián Vairo (Almirante Brown), Héctor Gómez (Chaco For Ever), Nicolás Cambiasso (All Boys), Fernando Poretta (Gimnasia de Mendoza) y Néstor Di Pierro (Chacarita).

En cuanto a lo deportivo, Alvarado se prepara para un duro compromiso después de las Elecciones PASO del domingo, cuando visite el martes a las 13.30 horas a Estudiantes de Río Cuarto. Para dicho cotejo no podrá estar el arquero titular Juan Manuel Lungarzo, quien sufrió una fractura en el omóplato, ni Franco Bellocq, lesionado en una mano.