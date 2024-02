Alvarado no pudo frente a San Martín y regresa golpeado por la derrota

Comenzó mejor el equipo marplatense, que sorprendió, presionó, le sacó la pelota al local y tomó el protagonismo. Le faltó profundidad, pero mostró la postura que se esperaba. Tras una peinada de Vadalá, le faltó velocidad con la pelota a Sánchez para meterse cara a cara con el arquero. Un remate del "10", luego de un rebote, no tuvo la dirección esperada, y Belinetz no pudo conectar ninguno de los desbordes de los extremos. Del otro lado, la practicidad de "Pancho" Martínez, con un equipo que no luce pero se encarga de no quedar mal parado y busca aprovechar sus chances. Tuvo dos y fueron las más claras de la etapa: un disparo lejano de Heredia, bien despejado por Lungarzo, y el cabezazo goleador. En la última, un tiro libre de Sebastián Jaurena se fue apenas por encima del ángulo derecho, lo que hubiera sido una merecida igualdad antes del descanso.

El complemento arrancó demasiado abierto. Alvarado iba sin profundidad y quedaban muchos espacios para San Martín que quería definir la historia. Fue un cuarto de hora complicado para el "torito" que se sostuvo en las manos de Lungarzo que evitó el segundo en dos oportunidades, primero a Casa y luego a Franco. Reaccionó el "torito" con una buena acción individual de Vadalá que terminó con un derechazo que besó el ángulo de Borgogno. Y ahí empezó otro partido, porque los cambios le dieron rédito a Giganti que empezó a lastimar, sobre todo por la izquierda con Aleo, que en una de las primeras llegó al fondo, metió el centro atrás y Barbieri, incómodo, remató de zurda, desviado.

El juego se hizo de ida y vuelta, el local no pudo definirlo y Alvarado llegó con vida al final. Por eso, casi se trae un puntazo a Mar del Plata, pero chocó con una notable intervención de Borgogno, que le sacó el empate a Rebecchi que se había elevado y conectado de cabeza un gran centro de Aleo. En la última, el delantero volvió a probar desde afuera y el arquero controló con seguridad para quedarse con la pelota y el triunfo de San Martín.

Derrota en el debut para Alvarado, que el próximo domingo a las 20 hará su estreno como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el "José María Minella.

Síntesis

San Martín (San Juan) (1):Matías Borgogno; Alejandro Molina, Agustín Heredia, Agustín Sienra y Dante Álvarez; Santiago López García, Nicolás Pelaitay, Maximiliano Gutiérrez y Jonathan Zacarías Maximiliano Casa y Nicolás Franco. DT: José María Martínez.

Cambios: ST 22' Lautaro Escalante y Federico González por Zacaría y Franco, 31' Tomás Fernández y Kevin González por Casa y Gutiérrez, y 43' Rodrigo Cáseres por López García.

Alvarado (0): Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortiz y Lucas Monzón; Nery Leyes y Sebastián Jaurena; Guillermo Sánchez, Guido Vadalá y Tomás Rambert; Oscar Belinetz. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 20' Agustín Aleo y Lucas Rebecchi por Monzón y Belinetz, 27' Mariano Barbieri por Vadalá, y 39' Federico Boasso y Emiliano Bogado por Jaurena y Rambert.