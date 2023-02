Alvarado también empató en su tercer partido

Primera Nacional Alvarado y San Martín de San Juan no se sacaron ventajas

El entrenador, César Vigevani eligió como iniciales a Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Agustín Irazoque y Luis Olivera; Guido Vadalá, José Luis Fernández, Julián Vitale y Gonzalo Lamardo; Mauro Albertengo y Mariano Barbieri.

Después, en el complemento, ingresaron Sebastián Ramírez, Nicolás Ihitz, Sebastián Gularte, Leandro Lacunza y Franco Bellocq.

Poco mostró Alvarado hasta los primeros 20 minutos. Tuvo la pelota el rival, aunque no lo inquietó. El “Torito” generó alguna aproximación de pelota parada. Y así llegó la apertura del marcador. Del pie zurdo de José Luis Fernández, después de jugar corto un tiro de esquina, se puso en ventaja con un tremendo remate que dio en el palo y entró. El viento, que había comenzado a soplar fuerte, lo ayudó.

También con un golazo, Gimnasia de Mendoza empató el partido sobre el cierre del primer tiempo. A los 38´, López García probó desde atrás de la medialuna y la clavó por encima de Lungarzo.

En los primeros 15 minutos del complemento, Alvarado y Gimnasia tuvieron una aproximación cada uno, bien controlada por los arqueros de ambos. A los 18´volvió a aparecer el “1” local para volar sobre su izquierda y evitar la caída del arco.

A los 26 minutos llegó claramente Alvarado, con Mauro Albertengo picando habilitado y definiendo, apremiado por un defensor, al cuerpo del arquero.

Sobre los 33´, Alvarado había tenido paciencia para el manejo en la ofensiva, pero se equivocó en un pase y generó la contra que casi termina en gol, aunque el disparo de Bersano se fue por encima del travesaño.

En la recta final, los cambios introdujeron intensidad, pero no hubo juego. Por eso, si bien Gimnasia fue el mejor manejó la pelota en un campo de juego deteriorado, el trámite fue equilibrado y el empate le cayó bien. De todas maneras, en la última llegó Alvarado con peligro, pero no ligó en el rebote, cuándo no, de pelota parada.