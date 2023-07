Alvarado vivió su primera gran alegría fuera de casa con una victoria ante Güemes en Santiago del Estero

Alvarado pisó fuerte en Santiago del Estero, le ganó 2 a 0 a Güeme s y logró no solo tres puntos de enorme valor para escalar en la tabla de posiciones sino que c onsiguió su primera victoria como visitante en este torneo.

El triunfo llegó con goles de Ramirez, de penal, y Albertengo., para desatar el festejo de un plantel que estaba necesitado de una de estas alegrías en pleno desarrollo de una competencia dura, en la que cuesta mucho defender la localía y se disfruta como pocos sabores esto de sumar de a tres cuando se sale de casa.

El conjunto de José María "Pancho" Martínez fue un poco más que el rival, aún sin demostrar demasiado. Solo le alcanzó en la primera mitad con proponerse pisar el área rival. Sin muchas virtudes, apenas con entusiasmo, se arrimó y logró la primera diferencia desde los 11 pasos, cuando el árbitro sancionó una mano en el área que Ramírez canjeó por gol.

¿Le pudieron empatar? Si, también. Porque no fue la mejor versión de Alvarado. Al menos no la más vistosa pero sí efectiva, ya que logró mantener el cero en la valla propia a partir de un muy buen desempeño de su arquero Lungarzo. que tuvo muy buenas intervenciones. En particular en el inicio del complemento, cuando se hizo un nudo en la garganta a los hinchas marplatenses por la presión de los locales.

Pero pronto llegó el alivio, esta vez con asistencia de Ramírez para que Albertengo resuelva entre dos rivales y enfrente a Mendonca, el arquero de los santiagueños, para liquidar temprano esta difícil escala por el norte argentino.

Quedaba mucho por jugar pero esta vez se resolvió con inteligencia, tenacidad y espíritu de equipo. Se cerró bien atrás, defendió con uñas y dientes y se trajo tres puntos. Por primera vez fuera del estadio José María Minella. De esos que valen oro. Y se festejan mucho, como hizo el plantel en el vestuario.

