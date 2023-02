Argentina, de la mano de Campazzo, cumplió y dio un paso fundamental en busca de clasificar para el Mundial

El "Facuu, Facuu" que baja de de las tribunas a pleno, con tono de ovación, evita hacer cuentas y mirar planillas. Campazzo es capitán, as de espadas, bandera y figura de este seleccionado argentino que cumplió con el primero de dos objetivos que tiene en esta nueva escala marplatense: ganar y sumar con el objetivo de clasificar para el Mundial 2023 de Básquet.

VOLEY Once Unidos perdió y se complicó

El primero de estos desafíos era más que duro y se superó con algún sobresalto en el inicio y con mucho compromiso y autoridad hacia el final para vencer por 84 a 72 nada menos que a Canadá, el puntero de este Grupo E e invicto hasta anoche en este torneo continental que tiene en carrera a varios peso pesado, con experiencia y tradición en la máxima competencia.

Hubo puntos altos de rendimiento con Delfino, Delía, Garino, Fernández, Vaulet y Brussino aportaron fuerte en un partido que se caracterizó por un marcador corto, muy trabajado y con fricción, propio de una instancia FIBA. Campazzo, fue goleador, con 13 puntos.

El base encontró espacio con el segundo cuarto, luego de algunos inconvenientes que tuvo en el arranque el equipo que conduce Pablo Prigioni. Primero despegó en el marcador, rápido, y cuando parecía que podía dominar llegó la primera demostración de la visita, que emparejó, se puso arriba en el marcador y llegó al primer cierre con un punto arriba: 19 a 18.

Embed El show del 7 no para pic.twitter.com/wR42b4C1yT — Argentina Básquet (@cabboficial) February 24, 2023

El entrenador argentino empezó a encontrar soluciones en el banco de suplentes, que tuvo movimiento pronto porque no encontraba soluciones en defensa y al momento de atacar se perdían demasiados balones. Apenas iniciado ese segundo cuarto llegó la primera remontada nacional, siempre de la mano del juego y el espíritu de contagio que siempre contagia. Tuvo toques de magia que se robaron todos los aplausos en el polideportivo Islas Malvinas, repleto como en anteriores oportunidades.

Mejoró el conjunto debajo de los aros, en particular en ataque, lo que permitió cerrar la primera mitad del juego con diferencia de 40 a 31, cómoda y ya con más confianza, en medio de estos nervios lógicos por la presión y necesidad de resultados positivos para llegar al Mundial. Cerraría luego en 61 a 50 el tercer cuarto, momento en que se produjo una merma en el rendimiento, que Canadá aprovechó para una primera aproximación.

Embed El frotando la lámpara pic.twitter.com/UkLExHgjWX — Argentina Básquet (@cabboficial) February 24, 2023

Este rival es bien competitivo, aún cuando para esta fecha no pudo contar con sus principales jugadores, con presencia en equipos de NBA que no tuvieron autorización para viajar. Canadá acortó distancias, metió una serie de aciertos hasta que Campazzo volvió a tomar la manija del juego. Sobre el final volvió a ingresar Delfino, pura experiencia y goleo, para sotener diferencia y asegurar esta victoria. Que todavía no clasifica, pero vale oro.