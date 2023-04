Argentina se coronó campeón Sudamericano Juvenil de Surf

En cuanto a los primeros puestos, los competidores ganadores fueron Victoria Muñoz Larreta (Sub 16), Vera Jarisz (Sub 18) y Tomás Goransky (Sub 18). Las de plata fueron obtenidas por Katia Wirsch (Sub 14), Facundo Ruggiero (Sub 14), Alma Corgiolu (Sub 16) y Joaquín Muñoz Larreta (Sub 18), mientras que las de bronce las ganaron Thiago Passeri (Sub 14) y Victoria Muñoz Larreta (Sub 18).