Argentina y Barrionuevo ponen primera en el Premundial

El certamen tendrá el mismo formato que el que disputaron los varones la semana anterior, con el marplatense Matías Dominé. Todos los equipos avanzarán a los cuartos de final y cruzarán con los de la zona opuesta (en la A compiten Estados Unidos, Puerto Rico, México y Colombia) con formato de 1 vs. 4, 2 vs. 3, 3 vs. 2 y 4 vs. 1. El resultado de ese partido marcará el destino de todos, ya que el certamen pone en juego cuatro boletos para el Mundial de Turquía del año próximo.

En esta primera jornada, además de Argentina vs. República Dominicana, se medirán Canadá vs. Brasil a las 18, Estados Unidos vs. Puerto Rico (20.30) y México vs. Colombia (23).

El plantel argentino, dirigido por Paula Budini y Rocío Pérez, además de Juana Barrionuevo, está conformado por: Isabella Boullón (2007), Obras; Florencia Bragado (2007), Vélez; Catalina Creolani (2008), Sportivo Náutico (Avellaneda); Sol Depetris (2007), Unión Florida; Isabella Ingenito (2007), Unión Florida; Rocío Leta (2007), Lanús; Milagros Morell (2007), Obras; Sofía Novoa Ferrari (2008), Vélez; Abril Ochoa (2008), El Coatí; Renata Scordo Hernández (2008), Centro Galicia; Fiamma Milagros Solis (2007), Obras.

“Ser la capitana del equipo es algo que me hizo cambiar por completo mi forma de pensar y actuar. Tener este rol es una responsabilidad que la tomo con muchas ganas y alegría siempre, intentando siempre aportar lo mejor para el equipo”, señaló la joven marplatense en una entrevista con el área de prensa de la Confederación.

“Representar a nuestro pueblo en un Premundial es una alegría inmensa, la defendemos con mucha pasión y desempeño. Ponerse esta camiseta genera energías y motivaciones extras que jamás nos va a dar nadie o nada. Es algo que lo disfrutamos mucho”, añadió la base nacional.