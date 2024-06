Beto Martínez, orgulloso de Dibu: "En la calle la gente me abraza y parece que fuera papá de Súperman"

SELECCIÓN Video: el "Dibu" reapareció con nuevo look

“Lo lindo es que la gente lo quiere y me lo demuestran a mí”, reconoció sobre saludos, felicitaciones y presentes que le hacen llegar para su hijo: “En la calle la gente me abraza y parece que fuera el papá de Súperman”, reconoce, con notoria emoción.

beto martínez 3.jpg

Durante su participación en “El mundo está raro”, la producción de Canal 8 que se emite por su canal de streaming, recordó vivencias de aquellos días de llevar a sus hijos a entrenar, el salto que significó dejar a Emiliano en Buenos Aires cuando aún no había cumplido 12 años y la enorme decisión de irse a Inglaterra mientras era un adolescente.

“Yo apuntaba siempre a Ale, que era rápido y goleador”, dice Beto sobre su pronóstico original que presumía mejor futuro para su otro hijo, que se orientó luego hacia el automovilismo. “Lo veía a emi que quería atajar. Lo ponía al medio y decía que no”, recuerda de los días en los que entrenaban en la Plaza Sicilia con Cacho Gonzalo y Jorge Peta y un puñados de pibes del barrio. “Atajaba un par de pelotas, pero no era figura”, recordaba de esos inicios.

beto martinez 1.jpg

Ya en Buenos Aires, en formación en inferiores de Independiente, jugó en los seleccionados Sub 15, sub 17, sub 20, estos últimos cuando ya se lo había llevado el Arsenal inglés luego de que un veedor del club lo viera en una definición frente a Brasil. “Si ataja un penal lo llevamos”, le dijeron al representante. Tapó tres y se ganó esa prueba.

Lo acompañó Pepe Santoro, gloria de Independiente y arquero que hizo historia. “En Inglaterra se enamoraron de él, pero también compraron a la familia, quiénes y cómo éramos”, recordó Martínez.

Reconoció que su hijo tiene una enorme carrera todavía por delante pero ha insinuado que quiere volver a Independiente, en la medida de las posibilidades. “No sé si el tiempo lo dejará”, reconoció sobre los contratos que puedan llegar.

beto martínez 2.jpg

Le resalta esa personalidad que demostró en la cancha, ante adversidad y en las más difíciles. “Acá lo amamos, pero andá a Francia; acá lo amamos, pero andá a Colombia”, dice y se ríe sobre los enemigos que se ganó a fuerza de penales atajados. “El pibe vendió eso, pero si lo conocés es un pan de Dios: brinda todo para todos”, remarcó.

Hoy está orgulloso por los logros deportivos pero por sobre todo por la respuesta que ha logrado su hijo entre los argentinos. “Todo el mundo quiere a Dibu”, detalla y recuerda que a diario le llegan cartas, regalos y pedidos de saludos para que le transmita a quien hoy es considerado el mejor arquero del mundo.

De su futuro inmediato no habla, más allá de los desafíos del seleccionado. Entiende que Aston Villa lo quiere y que si hay otro club interesado tendrá que hacer el desembolso acorde a lo que hoy cotiza un arquero con estas condiciones. “El Aston Vila no lo va a regalar a Emi, hay pocos equipos que lo quieran pagar”, dice con certeza.

Frente a la Copa América que se viene no quiere preferencias de rivales. “Yo festejo llegar a la final”, dice como objetivo supremo. Después, en la cancha se verá. Y quizás, sea otra vez héroe el “Dibu”. “Lo destacan los penales y las atajadas locas que hace, tiene muchas muy buenas”, insiste convencido que vendrán todavía más alegrías: “Él cada vez va más para adelante”.