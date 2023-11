Boca al horno: ¿Qué tiene que pasar para que juegue la Libertadores 2024?

Al último finalista de la competencia continental, que llegó a la final ante Fluminense, le quedan tres posibilidades para clasificar a la Copa Libertadores 2024 . Todas las chances están vinculadas a la tabla anual; sin embargo, se deberían dar una serie de resultados que ya no dependen del “Xeneize”.

Boca está séptimo en la tabla anual con 59 puntos, a tres de Rosario Central que hasta el momento es el cuarto y último clasificado por esta vía.Los de la Ribera necesitan ganar en la última fecha de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz (el domingo 26 a las 21.30 en Mendoza) y no solo que pierda el “Canalla” como visitante con Sarmiento (juegan el domingo a las 18), sino también que Estudiantes (61) y San Lorenzo (61) no ganen sus partidos frente a Lanús y Central Córdoba, respectivamente. Estos dos últimos choques se disputan el lunes.

La segunda alternativa sería por intermedio de un lugar adicional dependiendo del campeón de la Copa de la Liga. Si algún clasificado a la Copa Libertadores 2024 por la tabla anual ganara la Copa de la Liga, liberaría su cupo y entraría un equipo adicional. En la actualidad, serían Talleres, Godoy Cruz, Central y Estudiantes, pero si el trofeo se lo lleva un club que no está entrando al certamen por la tabla anual, no se modifica nada y no existirá ningún lugar extra. Además, a Boca le sirve que River sea campeón de la Copa de la Liga.

La tercera y última chance para que Boca clasifique a la Copa Libertadores 2024 se daría en caso de que Estudiantes juegue la final de la Copa Argentina con San Lorenzo y que el ganador ya estuviera clasificado por tabla anual. De esta manera, el “Ciclón” o el “Pincha” ingresarían como campeón de la Copa Argentina y se liberaría un cupo adicional a través de la tabla anual.