Camila Ochoa, de Cadetes a la Primera de Independiente

“Sentí muchos nervios, no caía que estaba cumpliendo el sueño que tengo de chiquita. Por suerte mis compañeras me ayudaron en todo. Me sentí bastante bien”, expresó Ochoa, quien antes de llegar a Cadetes había jugado desde 2014 en las Escuelas La Gambeta y El Campito.

Además, en contacto con el área de prensa del club de la calle San Juan, la polifuncional jugadora analizó que el partido fue “muy intenso, pero estuvo bueno” y luego comentó que “jugué el primer tiempo de 5 adelantada y el segundo de marcadora lateral por izquierda”.

Independiente tiene 25 puntos y se ubica sexto en la tabla de posiciones del Torneo Apertura que organiza la AFA, que es dominado por Boca, con 41 unidades, seguido por Racing y River con 29.

En la próxima fecha, la 16, se jugará el clásico de Avellaneda, donde el “Rojo” de Ochoa intentará ganar nuevamente los tres puntos para acercarse a la segunda colocación. En la última jornada, en tanto, se medirán ante el poderoso Boca.

Foto: Nay Bucci.