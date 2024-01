Caruso Lombardi y un episodio violento en Mar del Plata

“A mí no me apura nadie, yo estoy solo en todos lados. Este señor que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte y le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y, me respondió: ‘No te va a convenir’. Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije, me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares y lo invité y se metió adentro del hotel”, contó Caruso.

Después explotó al contar que “hubo un árbitro que salió hablar, no lo voy a nombrar y me dijo ‘usted habla muchas boludeces, nos dejan a todos expuestos´'. Y, le dije: ‘¿A vos te dejé expuesto alguna vez?’. No me respondió y le dije: ‘Entonces no vengas a copar la parada. Si ustedes tienen que trabajar para el poder, bánquensela’”.