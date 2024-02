Catalina Bustillo fue citada nuevamente a Las Leoncitas

En una charla con el área de prensa de la AAMH, la arquera de Sporting contó detalles de cómo se enteró de esta gran noticia. “Fue muy gracioso, estaba en el supermercado junto a mi hermano y me llegó un mensaje de Juanma Blanco, del STAFF de Las Leoncitas, para que me una a un grupo llamado 'Leoncitas 2024'. Al principio pensé que era un chiste, pero no, habían mandado un boletín oficial. Ahí nos dijeron de la primera convocatoria, que iba a ser de mucha evaluación en vistas al Panamericano. Fue muy sorprendente”, relató.

AAMH - Catalina Bustillo citada nuevamente a Las Leoncitas..jpg

Además, comentó cuáles son sus objetivos para este 2024: “Por un principio quedar en Las Leoncitas, la competencia fue muy sana, somos pocas arqueras, va a ser bastante fuerte, pero en principio quedar. También, hacer una buena campaña con Sporting este año. Y por último, seguir disfrutando el hockey desde donde me toque jugar, conocer gente y fortalecer el grupo. Seguir y cosas nuevas siempre”.

Catalina Bustillo tiene el foco en su objetivo, formar parte del Seleccionado Junior Femenino del país. De un “no pensé que me iban a volver a llamar” llegó esta gran convocatoria luego de un año de trabajo.

“Que el esfuerzo de sus frutos realmente fue muy bueno. Tener un objetivo es que todos los días, en cada entrenamiento y elongación te impulsa para seguir un poco más. Muy feliz, muy motivada”, cerró la arquera.