Círculo Deportivo de Otamendi superó a Kimberley de visitante

circulo depor (2).jpeg

Así como llegó el gol, llegaron las malas noticias. El autor del tanto debió salir 4' después de la conversión por una molestia muscular y, casi en paralelo, Inostroza comenzó a mostrar signos de dolor en la cadera. El lateral izquierdo, con orgullo y entrega, aguantó hasta el final de la etapa para no gastar otra ventana, aunque no estaba en plenitud. Promediando la etapa, creció Kimberley y empezó a llegar, pero sin demasiada gestación.

Un tiro libre de Mañas que fue devuelto por el travesaño, un remate desde afuera de Roselli que explotó en el palo y un cabezazo de Schlotthauer, luego de un rebote dentro del área, que contuvo bien Désima. Si Círculo hubiera estado fino en el pase final, podría haber estirado la cuenta, pero las opciones se fueron diluyendo antes de convertirse en opción de gol.

En el arranque del complemento, casi lo "madruga" el Papero. Jofré le ganó la carrera a Bacigalupe y definió cruzado, afuera. El "dragón" iba, sin demasiadas ideas, pero con mucha gente. Y creció el trabajo defensivo de la visita y la solidez del capitán Désima para sostener el cero con buenas atajadas (un mano a mano con Vázquez, que tapó con el pie, y un remate lejano de Désima tras un córner que sacó espectacularmente al córner) y con experiencia, enfriando el partido, manejando los tiempos y el área.

circulo depor (1).jpeg

Las malas noticias por lesiones se acentuaron, Farías debió salir porque se le trabó la rodilla derecha y a Sposato (había ingresado en el descanso por el lesionado Inostroza) se le salió el hombro en la marca y también tuvo que salir. Más mala suerte imposible. Pero los que quedaron redoblaron esfuerzos, los que entraron se acoplaron rápidamente (gran trabajo de Moreno en el cierre para frenar los envíos aéreos) y a lo último faltó un poco de contundencia para liquidarlo. Comas lo tuvo dos veces, una de cabeza y otra mano a mano que la definición salió al cuerpo de Báez.

El pitazo final desató el festejo junto a la gente. Círculo ganó bien en el "José Alberto Valle", mostró cosas buenas, se repuso a las adversidades y festejó en un partido que era muy esperado y le da envión de cara a lo que viene.

Síntesis

Kimberley 0: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Santiago Vásquez, Nahuel Roselli y Agustín Vázquez; Ezequiel Goiburu, Martín Schllothauer y Leonel Iriarte. DT: Mariano Mignini.

Círculo 1: Facundo Désima; Leonardo Zaragoza, Agustín Solveyra, Jorge Farías y Nicolás Inostroza; Gastón Comas, Gabriel Priori, Diego San Julián, y Bruno Costella; Lucas Jofre; Damián Villalba. DT: David Ramírez

Cambio en el PT: 17' Imanol Iriberri por Villalba (C)

Cambios en el ST: Desde el inicio, Tomás Sposato por Inostroza (C), 15' Kevin Collazo por Goiburu (K), Tomás Loscalso por Gómez (K) y Jonathan Zárate por Roselli (K), 21' Maximiliano Coronel por Farías (C) y Braian Heredia por Costella (C), 28' Federico Moreno por Sposato (C), 30' Diego Martínez por Schllothauer (K) y 39' Maximiliano Elsener por Vázquez (K).

Gol en el PT: 13' Villalba (C).

Árbitro: Joaquín Gil.

Estadio: José Alberto Valle.

Fotos: Martín Angelini.