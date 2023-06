Círculo Deportivo volvió con las manos vacías de Tandil

Hacía cuatro partidos que Círculo no hacía goles, y en Tandil golpeó rápido. Apenas iban ocho minutos, con dos equipos que se estaban acomodando, el local tratando de tomar la iniciativa y la visita agazapada para salir de contra y, como hizo, lastimar. El equipo de Damián García encontró espacios y no perdonó. Axel Pereyra desbordó por la derecha, no fue egoista y vio la llegada de Diego San Julián, lo asistió y el olavarriense definió para ponr el 1 a 0 en el amanecer del encuentro. El gol descolocó a Santamarina que salió con todo en busca del empate y tuvo dos ocasiones que no pudo aprovechar.