Círculo lo ganó sufriendo y sale del fondo

Hay triunfos que se explican más desde lo emocional y lo emotivo que desde lo futbolístico. Y no importa si el rival fue más, tuvo las mejores oportunidades y, en el complemento, tu misión fue defender y aguantar. Porque, en definitiva, eso es parte del fútbol y esa cuestión se llevó a cabo casi a la perfección. Mucho más si lo conseguís con dos hombres menos, no sólo sostener el resultado, sino aprovechar una contra y ganarlo para volver con el premio mayor a Otamendi.

Eso hizo Círculo en Rawson. Arrancó mejor el partido, sorprendió presionando alto y obligando a que se equivoque Germinal en el juego. Damián García había hecho un recambio importante teniendo en cuenta que hay otro partido el domingo y equilibró esfuerzos. Si bien no pudo llegar al arco de López, en el comienzo se jugó como quiso el “Papero”, lejos del arco de su arquero y emparejado en el medio, con tenencia dividida. Pero con el correr de los minutos, las imprecisiones crecieron en la visita y, con más empuje que juego, el local inquietó con una media vuelta de Dichiara que salvó Cozzi casi sobre la línea, un rebote en una pelota parada que Obredor definió por encima del travesaño y un disparo desde la medialuna del "9" que encontró una buena respuesta en dos tiempos de Tursi.

El complemento fue diferente. El dominio de Germinal fue más marcado en la tenencia, pero sin profundidad, mientras que en defensa dejaba espacios que Pereyra y Ruiz Martínez no terminaron de aprovechar. En la que mejor la hicieron, el "10" sirvió al "9" que tardó mucho y lo taparon cuando quiso rematar. El DT local metió mano y le agregó profundidad a su equipo. Rodrigo Ríos empezó a lastimar con los envíos aéreos y cada vez se defendía más cerca de Tursi que mostró sobriedad de arriba, manejó los tiempos y sacó un derechazo bárbaro de Dichiara desde lejos.

Si estaba complicado, mucho más cuando Gabriel Ferro recibió la segunda amarilla y el “Papero” se quedó con 10. El bloque defensivo era cada vez más férreo y se apostó a una pelota larga para Yoel Juárez que ingresó fresco y tan decisivo como siempre. A los 33' avisó el ex Aldosivi con una corrida por derecha, dejó atrás al defensor y el arquero López le achicó justo para ahogarle el tanto. De esa contra, Dichiara se filtró, Roselli lo derribó llegando al área y Amiconi entendió que era último recurso y lo mandó a las duchas. Quedaban 10' más la adición y no había más cambios. Círculo se volvió un equipo, Taborda se paró casi como un central, Scasserra fue el líbero, Rodríguez corrió a todos, los que quedaron se multiplicaron para defender. Y a los 38', cuando el empate era un negoción, Juárez ganó por izquierda, llegó al fondo, abrió los ojos y vio a Jeremías Bertacin por adentro, lo asistió y el otro ingresado no se apuró, controló con derecha y tocó de zurda, suave, contra la base del caño derecho de Matías López y desató el festejo alocado de todo el banco “Rojiverde”.

Había que aguantar más que nunca y Círculo aguantó. Con el corazón. Con las manos de Tursi, con las cabezas de todos, con la concentración para no dejar cabecear cómodos adentro del área, más allá de la inferioridad. Para conseguir un triunfo de oro, para traer tres puntos que valen mucho en la tabla y en lo anímico.

