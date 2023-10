Cómo está el Papu Gómez después de su doping positivo

Cuándo fue el control antidoping al Papu Gómez

La revisión se produjo en el pasado mes de noviembre, poco antes de la celebración del Mundial de Qatar.

Por qué Papu Gómez fue al Mundial con un doping positivo

El Papu pudo finalmente acudir a la Copa del Mundo porque no fue suspendido de manera cautelar debido a que la sustancia prohibida, terbutalina, no es de las catalogadas como graves. Además, el jugador tenía que ser sometido a más controles porque el proceso no estaba cerrado.

Cuál es la sanción al Papu Gómez por doping

La sentencia de primera instancia de la Comisión Española Antidopaje notificada al Monza a través de la FIFA y de la Federación Italiana de Fútbol contra Alejandro Darío Domínguez prevé una inhabilitación para la práctica deportiva durante dos años.

Qué implica la sanción al Papu Gómez por dóping

El jugador no podrá jugar partidos oficiales de ningún torneo ni entrenarse con su club hasta que finalice la sanción.

Los pasos a seguir del Papu Gómez: la familia, su refugio

El jugador se refugia en su familia. Su mujer, Linda Raff, y sus hijos, Bautista, Coti y Milo, son su principal contención.