Copa América 2024: agendá días y horarios de los cuartos de final

El sábado habrá dos partidos, Colombia (1º Grupo D) - Panamá (2º Grupo C), en el State Farm Stadium, Glendale, Arizona a partir de las 19 horas y Uruguay (1º Grupo C) - Brasil (2º Grupo D), en el Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada desde las 22 horas.

La continuidad del certamen continental en el que Argentina defiende el título estará dada por las semifinales, que se jugarán así: ganador cuartos de final 1 vs. ganador cuartos de final 2 (martes 9 de julio a las 22 horas en el MetLife Stadium de New Jersey) y ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4 (miércoles 10 de julio a las 21 horas en el Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina).

La definición será con el partido por el tercer puesto, entre el perdedor semifinal 1 vs. perdedor semifinal 2 el sábado 13 de julio a las 21 horas, mientras que la final será entre los vencedores de las semifinales, el domingo 14 de julio a las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.