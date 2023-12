Cronograma definido para las finales del fútbol formativo marplatense

Por la de oro, las divisiones Centrales buscarán sus campeones en el estadio José María Minella. A las 9hs, Aldosivi vs River (2012), a las 10:10hs, Aldosivi vs Kimberley (2011), a las 11:20hs, Aldosivi vs Kimberley (2010), a las 12:40hs, Alvarado vs Kimberley (2009), a las 14hs, Aldosivi vs Talleres (2008) y a las 15:30hs, Aldosivi vs Kimberley (Séptima).

En cuanto a las Predécimas, en cancha de Boca se jugarán: 13:30hs, Independiente vs Kimberley (2013), 14:45hs, Aldosivi vs River (2014), 16hs, Independiente vs River (2015) y 17hs, Aldosivi vs River (2016).

Por la Copa de Plata, en Peñarol se medirán en Séptima: Quilmes vs Deportivo Norte (15:30hs), 2008: Boca vs San isidro (14hs), 2009: Boca vs Deportivo Norte (12:40hs), 2010: Mar del Plata vs Deportivo Norte (11:20hs), 2011: Nación vs Argentinos del Sud (10:10hs), 2012: Nación vs Banfield (9hs), 2013: Nación vs Deportivo Norte (10:30hs), 2014: Nación vs Banfield (11:45hs), 2015: Quilmes vs Deportivo Norte (13hs) y 2016: Nación vs Banfield (14hs).

Por la Copa de Bronce, en Boca chocarán por la Séptima: Racing vs El Cañón (15:30hs), 2008: General Urquiza vs Círculo (14hs), 2009: General Urquiza vs El Cañón (12:40hs), 2010: Libertad vs San José (11:20hs), 2011: Racing vs San Lorenzo (10:10hs), 2012: Chapadmalal vs El Cañón (9hs), 2013: General Urquiza vs El Cañón (9hs), 2014: Chapadmalal vs El Cañón (10:15hs), 2015: General Urquiza vs El Cañón (11:30hs) y 2016: Racing vs Círculo Deportivo (12:30hs).

FOTO: Bernardo Rolón.