De robarle la cámara a su papá a filmar a Messi emocionado con la camiseta de las tres estrellas

“Estar con campeones a un mes de haber ganado la tercera, en la casa, en un clima muy bueno, me pone muy orgulloso. Salió todo bien y estamos tranquilos porque a la gente le gustó. Pudimos hacer algo agradable a la vista y con el correr de los años trascenderá mucho”, explicó.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando Messi vio y tuvo en sus manos por primera vez la camiseta con las tres estrellas. Sobre esa situación, Giustra describió que “más allá de la nota tradicional, hablando de fútbol, creíamos que no había visto. Mediante un allegado la conseguimos y decidimos dársela en el medio de la nota, sin que supiera, para que reaccionara en vivo. Se la dimos y fue un momento mágico, le brillaban los ojos, era un nene que no la dejaba de mirar. Fue de los momentos más lindos de la nota”.

“Siempre tenía la ilusión de entrevistar a los campeones. Una semana antes del viaje, el 16 de enero, me preguntaron si tenía el pasaporte al día porque había una posibilidad de hacer a Messi. Dije que sí y empecé a pensar ideas. Fue una semana, también salió la chance de hacer a Di María, que lo hicimos en el predio de la Juventus. Y a Messi en su casa, en Paris”, recordó sobre el inicio de la aventura.

“Llegamos junto con el jefe de prensa, su familia no estaba, un allegado nos abrió la puerta. Tenía 10 o 12 minutos para armar, pero ya me habían dicho cómo era el lugar así que ya sabía cómo ubicar todo. Al rato bajó Leo y empezamos a hablar del fútbol argentino, tenía puesto un resumen de la fecha en el televisor”, rememoró quien también periodista.

“Es muy amable, muy predispuesto a acomodarse de acá para allá, sacar un almohadón o correr un sillón, cero problema. Es un señor, un tipazo absoluto, una persona increíble. Después hicimos unas fotos y unas firmas, pero no lo queríamos molestar. Fue un momento para guardarlo en la retina”, elogió luego.

“Él nos acompañó y cerró la puerta y un minuto después me agarró una emoción y un llanto tremendo porque sabía que había salido todo bien. Me quedará el mejor de los recuerdos”, reconoció Giustra.

Sobre sus inicios, en una pasión que apareció desde pequeño, el joven recordó que “le robaba la cámara analógica a mi viejo, que practicaba fotografía amateur, y a los 9 o 10 pedí que me compraran una. Empecé a hacer fotos y con 12 o 13 me empezó a gustar el mundo del video, siempre me gustó el cine. Empecé a experimentar con lo que se podía con las cámaras digitales. A los 16 empecé a hacer videos de productos, cosas en mi casa, cubriendo algún entrenamiento. Y cuando llegué a Buenos Aires vi que había una demanda grande en ese tipo de trabajos y me focalicé 100% en ser filmaker”.

Además, recordó sus trabajos en Mar del Plata: “Empecé como freelance, después hicimos Camino al Vestuario por la FM 96.3, cubríamos Quilmes, Peñarol, Aldosivi, Alvarado y otros eventos. En plena pandemia, en agosto del 2020, estaba medio harto de no trabajar de lo que me gustaba y me fui a vivir a Buenos Aires”.

Allí pasó por “Estudiantes de Caseros, Platense, el ascenso, laburé en Primera, trabajé para Boca, empecé a rozarme con el mundo del fútbol, hasta que me contrataron de Olé, donde estoy desde diciembre de 2021. Ahí estaban con ganas de crear cosas audiovisuales y así empezó”.

“Con lo que adquirí estudiando periodismo más otras herramientas fui tratando de crear un estilo, que me haga crecer y que me identifique. Apunto a que los que vean mis videos digan ´esto lo debe haber hecho Gian´. Eso es lo más satisfactorio”, reconoció.

“Buenos Aires es otro mundo, en Mar del Plata nadie valora nuestro laburo. Entendía que acá podía desarrollarme y crecer como profesional y no lo dudé. En marzo del 2020 me iba a ir a vivir a Europa, pero se suspendió por la pandemia y todo terminó conmigo haciéndole una nota a Messi en la casa”, explicó sobre su decisión.