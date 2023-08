Del Potro confirmó que no jugará el US Open 2023

El tenista Juan Manuel del Potro no jugará en el US Open 2023 , y puso fin a la esperanza que tenían sus seguidores de verlo despedirse en el mítico torneo neoyorkino.

El tandilense dio la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales donde destacó: "Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US OPen me tenía muy ilusionado".

En este sentido, el deportista argentino agregó: "Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único".

En la comunicación oficial de "la torre" aludió a sus continuas lesiones, las operaciones y su rehabilitación que no lo dejó jugar el Abierto de Estados Unidos, en Twitter: "También saben del dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida".

Del Potro sufrió muchas lesiones a lo largo de su carrera y se retiró del tenis luego de perder con el azuleño Federico Delbonis en el ATP 250 de Buenos Aires del 2022, y quería despedirse del estadio Arthur Ashe de Nueva York: "Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejen".

Fuente: Página 12