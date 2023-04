Descubrieron al hombre que pagó 45 mil dólares por los guantes del "Dibu" y quería preservar su identidad

Bar declaró al medio digital Aire cómo fue que conoció al santafecino que ganó la subasta de los guantes de “Dibu” Martínez: “Entró una persona y me preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared y que tengan el cuidado que corresponde”, dijo.

Luego siguió: “Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural y me señaló la pared y me dijo que eran esos. Lo quedo mirando y le pregunto si son modelos nuevos y me dice ´no, no, son esos, son los de la final’”.

Finalmente, el empresario contó que no podía creer lo que estaba pasando en su negocio: “Se me erizó la piel con solo mirarlos”, reconoció y comentó que el hombre “fue hasta su auto, que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos y el apellido de la familia”.

Por respeto a su cliente, Hernán Bar no dijo públicamente cómo es el nombre de la persona que pagó, al cambio del dólar blue, alrededor de 19 millones de pesos por los guantes.