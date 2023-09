Di María: "Hicimos un partido perfecto"

Siguiendo con el análisis del partido, el rosarino explicó que “trabajamos como lo habíamos preparado y lo teníamos que hacer. Cada vez que llegamos tuvimos chances”.

Además, se refirió a lo complicado de jugar a 3500 metros sobre el nivel del mar y puntualizó que “se siente la altura, pero también es psicológico. Estamos muy contentos. Merecíamos un triunfo así”.

“Es importante haber sacado los seis puntos por todo lo que se nos viene. Es imposible que la gente de otros países no ame a la Argentina porque tiene al mejor del mundo”, refirió luego el actual jugador del Benfica de Portugal.

Otra de las piezas claves, Enzo Fernández, por su parte, comentó que “es difícil cambiar el aire, pero me adapté bien a la altura. La camiseta de la Selección siempre exige esto. Representarla es lo más grande que hay y siempre vamos a ir por más”.

“Es increíble el cariño de la gente en cualquier lugar del mundo al que vamos. Estoy agradecido por todo el apoyo y el cariño que nos dan”, afirmó.

Lionel Scaloni, el DT, en conferencia de prensa, explicó que "Messi no estaba para jugar. Ayer intentó, pero no se sentía cómodo y no lo arriesgamos. Además, agregó que "hicimos un gran partido en la altura, pero no somos los primeros en ganar acá. Tiene su dificultad".