Dibu Martínez: "Es difícil no pensar en lo que te costó llegar, soy un luchador"

"Es difícil no pensar en lo que te costó llegar, yo soy un luchador, desde los 12 que me fui a Independiente y a los 17 me fui al Arsenal. En Argentina no me conocían como yo quería, necesitaba ayudar a mi familia y me fui. Hoy en día tener a toda la Argentina ayudándome a defender el arco es emocionante, pero soy muy frío en ese momento", destacó.