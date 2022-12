"Dibu" Martínez habló sobre el Arena Fest: "Hizo algo muy lindo Mar del Plata"

"Guillermo el intendente me mandó algunos reels, hizo algo muy lindo mar del plata con tres pantallas gigantes y hay muchísimas personas disfrutando el mundial", dijo el arquero marplatense luego que el periodista Gastón Edul le mostrara imágenes de los festejos marplatenses durante la entrevista.

En relación al partido, dijo: "No caemos, haber ganado 3-0. El cartel arriba decía que estabamos en la final y no caíamos. Pasabamos de sufrir mucho en octavos y cuartos de final, estuvo tan tenso que ganar 3-0 fue un shock. Despues de la derrota con Arabia todos los partidos fueron finales, con México si perdíamos nos quedábamos afuera, Polonia si no ganábamos ibamos a una llave mucho más difícil. Australia casi nos empata al final, Holanda nos llevó a los penales. El mundial es para sufrir y hoy gracias a Dios terminamos bien@.

Sobre el penal de Messi, que no miró, contó algunos detalles. "Definió fuerte arriba, habíamos hablado con Leo, el arquero era muy bueno abajo y esperaba mucho, él tenía muy claro lo que tenía que hacer. El tiene más experiencia de nosotros, pero escucha la opinión del arquero para tomar la decisión. Ayer practicó con Gero (Rulli) y él hacia como este arquero, esperaba y se tiraba a último momento y sirvió".

"Leo está disfrutando, dejemoslo disfrutar. Vi un Messi en flamas en la Copa América, pero lo veo jugando el Mundial y lo que está jugando este muchacho es nada que ver, está en otro nivel superior", habló sobre Messi.

Por último, reflexionó: "Si querés salir campeón del mundo hay que ganarle a los mejores, que venga Francia o Marruecos".